Некоторые будут рады: В Славянске могут создать военно-гражданскую администрацию

Мэр Славянска (Донецкая обл.) заявляет о возможности введения в городе военно-гражданской администрации. Это может произойти, если депутаты Славянского городского совета продолжат блокировать на сессиях решения, связанные с распределение бюджетных средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 октября, во время брифинга с руководителями коммунальных предприятий заявил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Работа пяти коммунальных предприятий города на сегодняшний день под вопросом. Это выплата заработной платы, оплата электроэнергии, затраты, связанные с закупкой горюче-смазочных материалов и другое. В зиму входить сложно. И результат долго не заставит себя ждать. Как только отключатся подкачивающие станции, остановятся троллейбусы – жители нашего города сразу это почувствуют», – комментирует Лях.

«Если у нас после заседания сессий будет останавливаться электротранспорт, ухудшаться водоснабжение, пропадет вода, не дай Бог мы еще в отопительный сезон не войдем, у руководства области будут все основания обратиться к президенту о введении здесь военно-гражданской администрации. И, я думаю, это будет неплохое решение, если депутаты не сами не одумаются. Те депутаты, которые рассказывают, что "мы за город, мы за справедливость", сегодня не хотят заниматься этими вопросами, не хотят обеспечивать явку на сессию, саботируют выделение денег. Заявлять на сессиях, что это делается ради контроля, это я считаю, не соответствует истине. Потому что контролировать депутаты могут не на сессии, а в течение всего месяца. А на сессию должны выносить уже конкретные решения, обсужденные на депутатских комиссиях», – говорит Вадим Лях.

Он констатировал, что в Донецкой области есть опыт создания военно-гражданских администраций (ВГА) не только по причине близости населенных пунктов к военным действиям, а и из-за бездействия властей. «Мы живем в зоне проведения Операции объединенных сил, и мы видим, что делается по другим городам. За последние 4 года в нескольких городах создали ВГА. И они создавались не только в зоне боевых действий и рядом, но и там, где нет взаимодействия между депутатами, мэром и когда жизнедеятельность города становится под вопросом. И я не удивлюсь, если появится запрос на создание ВГА у нас», – говорит градоначальник.

В связи со сложившейся ситуацией на сегодня запланировано совместное заседание депутатских комиссий, а на пятницу, 25 октября, городской голова назначил внеочередную сессию для решения этих вопросов.

«Я надеюсь, что до ВГА в нашем городе не дойдет, но все может быть. Думаю, такие желающие тоже появятся в городе, потому что есть определенные силы, которые будут только рады введению военно-гражданской администрации в Славянске. Не сомневаюсь в этом даже. Я все-таки сторонник местного самоуправления, как сам его представитель. Полномочиями своими делится я готов, если это не будет наносить вред жизнедеятельности города», – резюмировал Лях.

Отметим, что Военно-гражданская администрация — временный орган государственной власти, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. Его действие закреплено в законе Украины «О военно-гражданской администрации», принятом в феврале 2015 года. ВГА создаются на уровне области, а также в населенных пунктах, в которых сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них полномочия.

Руководитель ВГА – не избираемая должность, он назначается указом президента Украины.

На данный момент действуют региональные ВГА Донецкой и Луганской областей, а также ВГА районов и населенных пунктов. В Донецкой области создано 14 военно-гражданских администраций, в Луганской – 11.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: