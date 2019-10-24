В Славянске из-за сообщения о минировании эвакуировали больницу

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) проверяют сообщение о минировании больницы в Николаевке. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«Сообщение о минировании поступило в полицию около 08:00. На месте происшествия работает полиция и взрывотехники. Здание окружено правоохранителями. Эвакуированы работники и пациенты заведения. На месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении.

Полицейские обеспечивают охрану места происшествия. Идет тщательное обследование здания и прилегающей территории. По данному факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

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