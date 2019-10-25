Наркоманы, снаряды и танк: В Донецке показали, что осталось внутри больницы «военной» Путиловки (55 фото)

В разбитом здании поликлиники горбольницы № 18 неподконтрольного украинской власти Донецка сейчас живут бездомные, также это место облюбовали наркоманы.

Как сообщали «Донецкие новости», поликлиника расположена рядом с взорванным Путиловским мостом. В 2012 году здание было реконструировано, и за счет новой обшивки получило яркий бирюзовый цвет. Боевые действия в аэропорту, поблизости Путиловки шли с мая 2014 года, но поликлиника продолжала работать до августа 2014 года. И только 12 августа после массированного артобстрела медучреждение закрыли.

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Здание поликлиники № 18 до 2014 года

Житель Донецка показал нынешнее состояние больницы. Сейчас от былого ремонта остался только цвет фасада. «Все окна разбиты, по зданию прошлись мародеры. Если заглянуть в окна, то видно, что все потолки вскрыты – искали проводку. Видно, что подставляли холодильники, столы, чтобы дотянуться до потолка. Кондиционеры везде посрезали, не добрались только до одного – не смогли достать», – прокомментировал он.

На подоконнике оказался череп животного, по размеру – скорее всего, кошки или небольшой собаки.

У входа можно найти патроны от Калашникова, причем, целые.

Сейчас заброшенная больница – точка для наркоманов, вокруг валяются использованные шприцы.

Мужчина осмотрел здание с обратной стороны. Здесь находится задний въезд, хоздвор с постройками. На заборе надпись – «ДНР». Ворота – в дырах от осколков, в бетонном заборе – также сквозные пробоины. Двор полностью зарос бурьяном и кустарниками выше человеческого роста. Здание больницы – старое, но также местами толстые стены пробиты насквозь. Через дыры можно увидеть остатки медицинской мебели внутри.

В 2014-м больница также являлась базой незаконных вооруженных формирований «ДНР». На хоздворе – останки гаража, в котором валяется военный ящик. Рядом – кусок снаряда с непонятной маркировкой.

Центральный вход в больницу заколочен, но в здание легко попасть чрез выбитые окна. Пробравшись таким путем внутрь, дончанин застал в коридоре двух мужчин, которые объяснили, что «зашли вспомнить молодость». Но, скорее всего, они живут в здании, т.к. у них здесь оборудованы места для ночлега, мини-печка, из пластиковых бутылок сооружен рукомойник. На столе почему-то был игрушечный танк, зачем он им – мужчины пояснить не смогли.

Внутри здания также все разбито и разграблено. На некоторых кабинетах сохранились еще довоенные таблички. На втором и третьем этажах – проломленные снарядами крыши, прямые попадания.

В кабинетах в полу можно встретить застрявший крупнокалиберный снаряд, скорее всего, от «Града».

Крыша здания разбита практически вся.

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