Наркоманы, снаряды и танк: В Донецке показали, что осталось внутри больницы «военной» Путиловки (55 фото)

В разбитом здании поликлиники горбольницы № 18 неподконтрольного украинской власти Донецка сейчас живут бездомные, также это место облюбовали наркоманы.
Как сообщали «Донецкие новости», поликлиника расположена рядом с взорванным Путиловским мостом. В 2012 году здание было реконструировано, и за счет новой обшивки получило яркий бирюзовый цвет. Боевые действия в аэропорту, поблизости Путиловки шли с мая 2014 года, но поликлиника продолжала работать до августа 2014 года. И только 12 августа после массированного артобстрела медучреждение закрыли.
Для увеличения – кликните на изображении
Здание поликлиники № 18 до 2014 года
Житель Донецка показал нынешнее состояние больницы. Сейчас от былого ремонта остался только цвет фасада. «Все окна разбиты, по зданию прошлись мародеры. Если заглянуть в окна, то видно, что все потолки вскрыты – искали проводку. Видно, что подставляли холодильники, столы, чтобы дотянуться до потолка. Кондиционеры везде посрезали, не добрались только до одного – не смогли достать», – прокомментировал он.
На подоконнике оказался череп животного, по размеру – скорее всего, кошки или небольшой собаки.
У входа можно найти патроны от Калашникова, причем, целые.
Сейчас заброшенная больница – точка для наркоманов, вокруг валяются использованные шприцы.
Мужчина осмотрел здание с обратной стороны. Здесь находится задний въезд, хоздвор с постройками. На заборе надпись – «ДНР». Ворота – в дырах от осколков, в бетонном заборе – также сквозные пробоины. Двор полностью зарос бурьяном и кустарниками выше человеческого роста. Здание больницы – старое, но также местами толстые стены пробиты насквозь. Через дыры можно увидеть остатки медицинской мебели внутри.
В 2014-м больница также являлась базой незаконных вооруженных формирований «ДНР». На хоздворе – останки гаража, в котором валяется военный ящик. Рядом – кусок снаряда с непонятной маркировкой.
Центральный вход в больницу заколочен, но в здание легко попасть чрез выбитые окна. Пробравшись таким путем внутрь, дончанин застал в коридоре двух мужчин, которые объяснили, что «зашли вспомнить молодость». Но, скорее всего, они живут в здании, т.к. у них здесь оборудованы места для ночлега, мини-печка, из пластиковых бутылок сооружен рукомойник. На столе почему-то был игрушечный танк, зачем он им – мужчины пояснить не смогли.
Внутри здания также все разбито и разграблено. На некоторых кабинетах сохранились еще довоенные таблички. На втором и третьем этажах – проломленные снарядами крыши, прямые попадания.
В кабинетах в полу можно встретить застрявший крупнокалиберный снаряд, скорее всего, от «Града».
Крыша здания разбита практически вся.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Разбитая Путиловка: От обстрелов в поликлинике Донецка – ни одного окна (Фото)
- Разграблен мародерами: Как сегодня в Донецке выглядит стадион «Монолит» (Фото)
- Стратегический объект: Как сегодня выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке (25 фото)
- В Донецке показали кафе вблизи взорванного Путиловского моста (Фото)
- В Донецке показали, что внутри здания торгово-промышленной палаты вблизи Путиловского моста (Фото)
- После обстрелов: Как выглядит детская площадка возле Донецкой торгово-промышленной палаты (Фото)
Комментарии