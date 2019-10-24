Получение пенсий переселенцами необходимо отделить от статуса ВПЛ, – глава Комитета ВРУ по правам человека

Вопрос получения пенсий переселенцами в Украине необходимо отделить от статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом во время выездного заседания в Краматорске Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий заявил глава Комитета Дмитрий Лубинец, передает пресс-служба ведомства.

Так, во время обсуждения поднимались вопросы выплаты пенсий. «Действующий механизм выплаты пенсий, установленный Постановлениями Кабинета министров Украины от 5 ноября 2014 г. № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" и ​​от 8 июня 2016 г. № 365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" объединяет право на пенсию с регистрацией пенсионера как внутренне перемещенного лица и является дискриминационным. Поэтому насущной есть необходимость отделить вопрос получения пенсий от статуса ВПЛ», – заявил Лубинец.

На своей странице в Facebook глава Комитета отметил, что со дня образования Комитета были получены десятки жалоб от людей, которые не могут получить заработанные ими пенсии. «Причем, некоторые из них имеют на руках даже решения судов или Верховного суда. Надо понимать, что пенсия – это собственность гражданина, он ее заработал годами тяжелого труда. А невыплата пенсий – это просто кража имущества человека, за которого должна быть ответственность», – написал он.

По мнению Лубинца, также требует усовершенствования процедура получения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, подтверждение факта рождения и выдача соответствующих документов детям, родившимся на временно неподконтрольной украинской власти территории.

По информации пресс-службы, по результатам обсуждения члены комитета приняли ряд решений с целью решения затронутых проблемных вопросов. Закрывая заседание, Лубинец заверил участников мероприятия, что все высказанные ими предложения и замечания будут обобщены и проанализированы Комитетом и использованы в дальнейшей работе.

Напомним, как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. На 1 января 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму более 8 млрд грн.

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