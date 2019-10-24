Интеграция в местные громады: Права переселенцев планируют расширить

В Украине хотят расширить права переселенцев. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) работает над законопроектом об интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местные громады. Об этом заявила глава ведомства Оксана Коляда во время общения с вынужденными переселенцами в Херсоне, сегодня, 24 октября, передает пресс-служба МинВВОТ.

По ее словам, продолжается совместная работа МинВВОТ с Министерством развития громад и территорий Украины над законопроектом, который позволит интегрировать переселенцев в местные громады, в которых они сейчас проживают.

Коляда отметила, что принятие закона позволит осуществлять финансовые расчеты, с учетом этих лиц, уже как полноценных жителей громад, а также позволит расширить их права, в том числе участвовать в местных выборах. «Это один из первых законопроектов, над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина – это наша общая задача с Аленой Бабак, министром развития громад и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии – сделать так, чтобы вы (переселенцы, – ред.) полностью интегрировались в громадах, где проживаете», – сообщила она.

Министр уточнила, что законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.

Напомним, как заявил глава Комитета ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, ВПЛ будут иметь право участвовать в местных выборах. Уже в ближайшее время для всех переселенцев восстановят право голоса.

Как сообщалось ранее, по данным МОМ, во II квартале 2019 года в ходе опроса переселенцев 51% из них сообщили, что интегрированы в местную громаду, еще 40% – интегрированы частично.

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