От пенсий ВПЛ до невыплаты зарплаты шахтерам: Омбудсмен обсудила проблемы жителей Донетчины с общественностью

В Краматорске уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках рабочей поездки провела встречу с шахтерами, представителями общественных и правозащитных организаций. Об этом сегодня, 24 октября, она сообщила на своей странице в Facebook.

Встреча состоялась вчера, 23 октября. «Во время встречи представители трудового коллектива ГП "Селидовуголь" просили помощи в решении острой проблемы – невыплаты заработной платы, что является нарушением трудовых и социальных прав», – написала она.

По словам омбудсмена, определили возможные пути решения вопросов, касающихся выплаты пенсий гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителям неподконтрольных правительству Украины территорий, оказание социальной, медицинской, психологической и материальной помощи.

В частности, обсудили необходимость создания реестра разрушенного жилья, что позволит получить компенсацию за причиненный материальный ущерб.

Кроме того, обсудили защиту прав детей и других социальных групп людей, пострадавших в результате военных действий на востоке, нуждающихся в государственной защите и поддержке.

Также сосредоточили внимание на вопросах установления местонахождения граждан Украины, которые считаются без вести пропавшими и освобождения всех граждан Украины, находящихся в плену на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

«Ситуация относительно нарушения экономических, социальных и трудовых прав граждан Украины будет тщательно изучена. По результатам рассмотрения обращений будут приняты соответствующие меры в пределах моей компетенции», – резюмировала Людмила Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что в Украине в результате военной агрессии Российской Федерации появилось несколько принципиально новых социальных групп людей, нуждающихся в государственной защите и поддержке. А также, что в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса.

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