В Рубежном из бетонной ловушки спасли домашнюю собаку (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) спасатели достали из бетонной ямы домашнюю собаку. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области.

Так, вчера около шести вечера к Рубежанским спасателям поступило сообщение от обеспокоенной гражданки, что ее домашний любимец упал в бетонную яму глубиной около 2 метров. Женщина не могла самостоятельно его достать.

По указанному адресу прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Они вытащили испуганного хвостатого из ямы и передали его обладательнице.

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