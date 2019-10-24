Электронные водительские права и техпаспорт будут проверять через QR-код

В Украине электронные удостоверения водителя (е-права) и свидетельство о регистрации авто (е-техпаспорт) будут проверять через QR-код. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает Правительственный портал.

Так, Кабинет министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках. Соответствующие постановление и порядок, инициированные Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, приняты на заседании правительства 23 октября.

Е-права и е-техпаспорт – это цифровой образ выданных лицу пластиковых водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий уникальный электронный идентификатор (QR-код). Согласно утвержденному постановлению, водитель со своего смартфона может предъявлять эти документы полицейскому, а тот с помощью специальных технических средств подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за этот год украинцы уплатили 71 млн грн штрафов за то, что не имели при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем. «Сегодня, когда смартфон способен заменить кошелек, требование постоянно иметь при себе дополнительные документы звучит архаично. Поэтому мы создали техническое решение, которое позволит гражданам загрузить эти документы в защищенное мобильное приложение «Дія» и больше не переживать, что документы остались дома. Убежден, что новый сервис будет очень полезным и комфортным для многих граждан», – сказал он.

Для заказа e-удостоверения водителя или e-техпаспорта гражданину только придется загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія») и пройти электронную идентификацию.

Е-права и e-техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе фотографии (оцифрованного образа лица) лица для формирования e-удостоверения водителя.

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