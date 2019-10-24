В «ДНР» заявили, что причины подземных толчков в Макеевке будет выяснять рабочая группа

В неподконтрольной украинским властям Макеевке создали рабочую группу, которая займется выяснением причин подземных толчков, наблюдаемых в одном из районов. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», рабочая группа будет создана на базе «республиканского» института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела, она займется «установлением природы негативных динамических явлений в зоне ведения работ шахты "Калиновская-Восточная"».

«Состав группы будет определен в ближайшие дни. Предполагается, что в нее войдут ученые, в частности геологи, а также специалисты угольной промышленности, представители местных органов власти, сотрудники министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – утверждают в «ДНР».

«Причиной создания группы послужили обращения макеевчан с жалобами на подземные толчки, похожие на землетрясения. Указанные явления периодически происходят на территории Советского района города. Также сообщается о ряде повреждений домов поселка Объединенный, который находится в указанном районе», – добавляют в «республике».

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