Хранил дома: У жителя Авдеевки полиция изъяла боеприпасы

В Авдеевке (Донецкая обл.) 37-летний местный житель нашел патроны к автомату Калашникова и хранил их у себя дома. Сейчас опасные находки изъяты правоохранителями и направлены на экспертизу. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Сотрудники Авдеевского отделения полиции получили оперативную информацию о том, что местный житель незаконно хранит боеприпасы. Получив решение суда на проведение обыска, полицейские отправились по указанному адресу», – говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире мужчины правоохранители обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм, и 60 патронов калибра 5,45 мм. По словам владельца боеприпасов, эти патроны он нашел на территории заброшенного автотранспортного предприятия и решил забрать себе.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Таким образом правонарушитель может попасть за решетку на срок до 7 лет», – сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что сейчас проходит месячник добровольной сдачи оружия. Все желающие могут добровольно избавиться от незарегистрированного оружия, а также других опасных предметов, которые могут представлять угрозу, как для владельцев, так и для окружающих. Согласно ч. 3 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины за добровольную сдачу боеприпасов и оружия граждане освобождаются от уголовной ответственности.

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