«Каргилл. Движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «13:54. Пешая на украинском посту Майорск туда в 9:10 за 10 минут, оттуда в 13:10 за 15 минут прошла. Туда с 5:20 стояла, уже полная сетка была на ДНР-посту Горловка, сейчас стою на посту ДНР, людей полная сетка и в сторону "нулевки" уже за сеткой еще человек 100».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «13:41. "Каргилл". Приехала в 06:00, остановка на середине моста. Льгота вровень с основной на 13:45 съехала до биотуалета. Впереди 110 машин. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Unknown»: «11:51. В Еленовке хорошо продвигаемся»;

Valentin: «13:36. Еленовка в Украину. Общая между первым и вторым туалетом»;

«Jen»: «13:39. Еленовка в Украину. До второго туалета. Движемся хорошо. По 8-10 машин протяжки»;

«Администратор»: «13:55. Еленовка в Донецк. Час назад машин не было вообще. В сторону Мариуполя очередь была. В Донецк 0»;

«*@@@*»: «14:18. В Еленовке в сторону Украины стоят на территории бывшего блокпоста».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Григорий: «10:31. Пищевик в Донецк 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!