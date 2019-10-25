Сценарий Боснии на Донбассе: Эксперт рассказал о задачах Франции и ФРГ

В Российской Федерации заявили, что сейчас готовиться ко встрече в «нормандском формате» невозможно, поскольку позиция одной из сторон переговоров меняется. В то же время, Франция и Германия будут отстаивать свои интересы. Только Украина может защищать собственный суверенитет и территориальную целостность. Такое мнение высказал председатель Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

«Украинской власти нужно четко понять, что равноправного договора с Россией не будет никогда», – констатировал военный.

Он отметил, что Украина продолжает находиться в состоянии «гибридной войны», которая требует от нас общего напряжения и отсутствия двусмысленности в высказываниях. «Разговоры о разведении войск, перемещении, режиме тишины и другие минорные ноты не приводят ни к каким результатам, потому что цель РФ – уничтожить Украину. Перебрасывать мяч из стороны в сторону бессмысленно», – акцентировал Грабский.

При этом эксперт подчеркнул, что Франция и Германия защищают исключительно свои интересы. По его словам, префразируя известное выражение, можно сказать, что у Франции и ФРГ нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов, есть только постоянные интересы.

Грабский подчеркнул, что любой конфликт на территории Европы бьет прежде всего по интересам Франции и Германии. Это ограничение рынка сбыта, напряжение в бизнесе, усиление напряжения в гуманитарной сфере, в частности среди беженцев и перемещенных лиц.

Эксперт пояснил, что Франция и Германия хотят просто подавить конфликт, а не закончить его, и действуют в том же ключе, как в случае с Югославией.

«Яркий пример – Босния, где конфликт подавлен, но не завершен. Но не хочется, чтобы Украина превратилась в аналог Боснии, где есть "лебедь, рак и щука", и каждый тянет в свою сторону. Потому что задача Франции и Германии – погасить конфликт в Европе для собственного спокойствия. Все разговоры о дружбе с Украиной – не о политике», – считает Сергей Грабский.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал президенту Франциии Эммануэлю Макрону условия для встречи «нормандской четверки».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки». Через несколько дней в ФРГ призвали Украину к разведению войск.

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