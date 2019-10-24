Грозят невыплатой пенсии: В «Л-ДНР» пенсионеров заставляют отказаться от украинского паспорта

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей «администрации республик» начали очередной этап «паспортизации» населения. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Мрнистерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения. Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазиобразований. При этом, пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Минобороны, «командованием» незаконных вооруженных формирований (НВФ) обобщается информация о военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца этого года.

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