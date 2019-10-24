На Донетчине служебные собаки помогли раскрыть около 300 преступлений

В Донецкой области благодаря служебным полицейским собакам были раскрыты около 300 преступлений. О достижениях своих воспитанников рассказали работники кинологического центра полиции Донбасса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что на счету четвероногих помощников полиции около 600 выездов в составе следственно-оперативных групп. Только за последнюю неделю благодаря собакам полицейские оперативно раскрыли наркопреступления и кражу из магазина.

Так, в Краматорске группа полиции вместе с кинологом Вячеславом Алексеевым и овчаркой Бонифацием выехала на сообщение о краже имущества из гаража, расположенного во дворе частного дома.

«Пес, обученный на поиск человека, взял след. Полицейские проверяют все следы, которые выявит служебная собака. Этот привел полицию к одному из соседних домов. Но, как оказалось, здесь жил не вор. Бонифаций помог выявить другое преступление», – говорится в сообщении.

Правоохранители, имея основания полагать, что в доме может находиться преступник, позвали хозяйку. Женщине объяснили причину своего визита, и она впустила полицию во двор. При осмотре полицейские обнаружили во дворе сорванные кусты конопли. Выяснилось, что растения хранил житель дома.

Это не первое раскрытие преступления напарников. В июле инспектор-кинолог Вячеслав Алексеев и Бонифаций помогли разыскать подозреваемого в убийстве женщины в Авдеевке, тогда пес прошел по следу 5,5 км. За это полицейский и его воспитанник получили награду от руководства полиции Донбасса.

А вот задержание вора в Мангушском районе стало первым делом младшего инспектора-кинолога кинологического центра полиции области Валерии Егуртовой и двухлетней овчарки Тайры.

Из сельского магазина ночью вынесли дорогой алкоголь, табачные изделия и кассовый аппарат с несколькими тысячами гривен. Несмотря на то, что с момента преступления прошло несколько часов, полицейские решили привлечь служебную собаку.

«Под окном, через которое проник злоумышленник, стоял стул – от него овчарка и взяла след. Тайра прошла около 400 м и обозначила один из домов. Подозреваемого не было дома, поэтому дальше за дело взялись оперативники. В дальнейшем похититель был задержан и привлечен к уголовной ответственности за кражу, соединенную с проникновением в помещение», – рассказали в полиции.

Всего с начала года кинологи со служебными собаками помогли раскрыть около 300 преступлений и изъять из незаконного оборота 10 кг взрывчатки.

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