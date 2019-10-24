Начисление субсидий: В Минсоцполитики рассказали, кого коснется рост процента платы за ЖКУ

В Украине изменение процента обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не повлияет на получателей субсидий с низкими доходами. Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 24 октября, пресс-служба ведомства.

По его словам, в нынешнем отопительном сезоне 2019-2020 годов не будет никаких изменений в системе расчета субсидий, а денег, заложенных в проект госбюджета на 2020 год, хватит на всех, кто будет нуждаться в государственной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. В бюджете на 2020 год на это заложено 47 млрд 628 млн 600 тыс. грн. Этой суммы достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается по этому виду помощи. Это шаг, направленный на усиление адресности и который не повлияет на получателей субсидий с низкими доходами», – отметил замминистра.

Он добавил, что изменение процента с 15% до 20% будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами – поскольку их размер субсидии уменьшится.

«Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума. А это значит, что в действие вступает еще один принцип – адресность. Переправить поддержку тем, кто в ней действительно нуждается», – подытожил Виталий Музыченко.

Ранее сообщалось, что изменения в формуле начисления субсидий при увеличении платежа с 15% до 20% будут действовать с мая 2020 года и не коснутся этого отопительного сезона.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: