На Донетчине 120 тыс. семей обратились за жилищными субсидиями

На Донетчине средний размер назначенной жилищной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года увеличился в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, и составил 206,8 грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, в январе-сентябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 120,6 тыс. домохозяйств, что на 37% больше, чем в январе-сентябре 2018 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 87,7% таких обращений, в сельской местности – 12,3%.

Всего, в январе-сентябре этого года были назначены жилищные субсидии 264,7 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но получивших их в 2019 году, и тех, которым продлили субсидии в соответствии с постановлением Кабмина). Из них в городах – 243 тыс. домохозяйств, в сельской местности – 21,7 тыс. домохозяйств.

«По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, количество домохозяйств, которым назначены субсидии, увеличилось на 32,4 тыс., или на 1,1%», – отмечается в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что сумма субсидий, предназначенных на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-сентябре 2019 года составила 69,3 млн грн (в городских поселениях – 65,5 млн грн, в сельской местности – 3,8 млн грн) против 47,5 млн грн в январе-сентябре 2018 года (в городах – 43,9 млн грн, в сельской местности – 3,6 млн грн).

Ранее сообщалось, что изменения в формуле начисления субсидий при увеличении платежа с 15% до 20% будут действовать с мая 2020 года и не коснутся этого отопительного сезона.

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