Европейский суд отказал экс-мэру Славянска Неле Штепе в выплате 60 тыс. евро, – решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о выплате Украиной экс-мэру Славянска (Донецкая обл.) Неле Штепе 3 600 евро по делу «Штепа против Украины». В то же время, суд отказал ей в выплате полной суммы в 60 100 евро, признав претензии необоснованными, а требования чрезмерными, передает «Укринформ» со ссылкой на решение суда.

«Европейский суд по правам человека, заседая 1 октября 2019 г. за закрытыми дверями, принял следующее решение: государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев 2 600 евро (две тысячи шестьсот евро) в качестве компенсации морального вреда; 1 000 евро (одна тысяча евро) в качестве компенсации судебных расходов», – сказано в решении суда.

Экс-мэр Славянска жаловалась, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным, как и уголовное преследование, содержание под стражей было дискриминационным, проходило с нарушением правил, без надлежащей медицинской помощи.

После выяснения обстоятельств дела суд пришел к выводу, что имело место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции и нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции – то есть, были нарушены разумные сроки и не применена альтернативная мера пресечения. Претензии, касающиеся нарушений прав и свобод, удовлетворены не были.

Также, в решении ЕСПЧ сказано, что дело, возбужденное в отношении заявителя 12 июля 2014 года, до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Таким образом, оно длилось около 5 лет и 2 месяцев на одном уровне юрисдикции.

«Суд считает, что продолжительность рассмотрения была чрезмерной и не отвечала требованию "разумного срока". Соответственно, имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции», – отмечается в решении суда.

В ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения украинские суды по требованию прокуратуры продлевали срок содержания Штепы под стражей в общей сложности 20 раз.

«По словам заявительницы, девятнадцать судей, которые рассматривали ее дело, были отозваны, дисквалифицированы или уволены, или находились на больничном... В результате, процесс возобновлялся 4 раза. В ходе судебного разбирательства суд провел 69 слушаний. В 32 случаях суд рассматривал дело по существу», – уточняется в документе.

Кроме того, предварительное заключение Штепы длилось около 3 лет и 3 месяцев. ЕСПЧ считает, что не рассматривая альтернативу предварительному заключению под стражу, власти продлили срок содержания заявителя под стражей на основаниях, которые не могут рассматриваться как «достаточные» и «соответствующие». Следовательно, имело место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции.

Помимо этого, суд указывает, что заявитель жаловалась на то, что подверглась физическому и психологическому жестокому обращению в заключении и материальные условия ее содержания под стражей, включая медицинское лечение, были неадекватными. Она утверждала, что подверглась дискриминационному поведению (изоляции от политической деятельности).

Суд не увидел в деле Штепы каких-либо признаков нарушения прав и свобод и эти жалобы признал необоснованными.

Уточняется, что в жалобе ЕСПЧ Неля Штепа требовала 8 тыс. 650 евро компенсации за потенциальную потерю заработной платы. Она также требовала 30 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 21 тыс. 450 евро за судебные расходы, понесенные как в национальных судах, так и в ЕСПЧ.

Эти требования суд признал необоснованными и чрезмерными. «Суд не видит причинно-следственной связи между установленным нарушением и заявленным материальным ущербом, поэтому он отклоняет это требование», – говорится в решении суда, которое является окончательным.

Ранее сообщалось, что в Харькове Орджоникидзевский районный суд назначил следующее заседание суда по делу Нели Штепы на 21 ноября.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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