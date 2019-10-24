Информация о минировании больницы в Славянском районе оказалась ложной (Фото)

В Славянском районе (Донецкая обл.) информация о минировании Славянской центральной районной больницы, расположенной в Николаевке, не подтвердилась. Правоохранители не обнаружили никаких подозрительных предметов. Медучреждение продолжило работу. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«Сейчас объект обследован – угрозы медперсоналу и пациентам нет», – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что сообщение об угрозе взрыва поступила в полицию Славянска сегодня утром. На место происшествия немедленно прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, экипажи «скорой помощи» и полицейские.

В дальнейшем здание и прилегающая к больнице территория были тщательно обследованы специалистами кинологического и взрывотехнического отделов Главного управления Нацполиции области. Никаких подозрительных предметов правоохранители не обнаружили. Медицинское учреждение продолжило свою работу в обычном режиме.

Сейчас полицейские устанавливают личности псевдоминеров. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители напомнили, что согласно ст. 259 УК Украины заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, влечет за собой от 4 до 8 лет лишения свободы.

Также, за ложный вызов специальных служб предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, сегодня утром, 24 октября, в полицию также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в городской больнице №1 Краматорска. В дальнейшем, информация о минировании не подтвердилась.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: