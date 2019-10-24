Луганщину посетила глава делегации МККК в Украине (Фото)

Сегодня, 24 октября, заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская провела встречу с председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и председателем суб-делегации МККК в Северодонецке Себастьяном Фюстье. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Во время встречи стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в регионе, а также деятельность МККК в Луганской области. Руководство области выразило благодарность международным партнерам за всестороннюю помощь в гуманитарной сфере региона, в первую очередь в восстановлении жилья, поврежденного во время боевых действий, и гуманитарной поддержке населения.

По словам Екатерины Безгинской, в настоящее время регион оправляется от последствий военных действий и готов к привлечению инвестиций. Областные власти, со своей стороны, имеет целью создать инвестиционно благоприятный климат, поскольку одной из важных задач является возвращение Луганщине имиджа мощного промышленного региона.

Флоранс Жиллетт сообщила, что сейчас идет утверждение бюджета для финансирования гуманитарной миссии МККК в Украине. Она выразила надежду на сохранение и поддержку тех общественно важных проектов, которые уже воплощаются в Украине.

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