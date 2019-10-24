Стало известно, насколько выросла средняя пенсия на Луганщине

Почти 12 тыс. граждан получили пенсионные услуги в 45 удаленных рабочих местах. Об этом шла речь на заседании коллегии главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Также были подведены итоги деятельности за 9 месяцев этого года. Начальник главного управления Ольга Шарунова отметила, что расходы на финансирование пенсионных выплат составили почти 11,1 млрд грн, что на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году. После пересчета пенсий средний размер пенсионной выплаты в области вырос на 510 грн. – до 3654 гривен.

Во время заседания также отмечено, что благодаря внедрению электронных сервисов Пенсионного фонда Украины, 72,7 тыс. пользователей имеют возможность дистанционно получать услуги через вебпортал ПФУ; 13,5 тыс. граждан – из СМС-информирования.

Также стало известно, что за это время 185,8 тыс. человек обратилось за получением услуг в 15 отделов по обслуживанию граждан управлений области, из которых почти 12 тыс. получили их в 45 удаленных рабочих местах.

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