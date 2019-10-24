На Донетчине населенные пункты у линии разграничения получат мобильные ЦПАУ

На Донетчине для населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) приобретут мобильные офисы Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 24 октября, шла речь в Святогорске во время форума «UN RPP для реформ на востоке Украины», сообщает пресс-служба Департамента экономики Донецкой областной государственной администрации.

Так, мобильные офисы ЦПАУ могут получить Мариуполь, Курахово, Марьинка, Северск и Угледар.

Ожидается, что они смогут обслуживать население, пересекающее КПВВ как со стороны подконтрольных, так и временно неподконтрольных украинским властям территорий, а также людей из отдаленных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Уточняется, что проект "Мобильные центры предоставления административных услуг для пострадавшего от конфликта населения Восточной Украины" реализует ПРООН при финансовой поддержке правительства Канады.

«Первая составляющая проекта – непосредственное приобретение 10 "офисов на колесах" на базе грузового автомобиля. Каждый из них будет оснащен 4-мя рабочими местами, которые смогут обслуживать одновременно 4-х человек. Эти автомобили будут оснащены санитарной комнатой, средствами доступности для лиц с инвалидностью, а также зоной ожидания с электронной очередью и системой внешнего и внутреннего визуального и аудио оповещения», – говорится в сообщении.

Вторая составляющая – разработка информационной ИТ-платформы и мобильного приложения, которые позволят в реальном времени отслеживать местоположение мобильного ЦПАУ, маршрут и расписание его движения.

«Люди, которые не имеют смартфонов и не смогут установить приложение на свой мобильный телефон, смогут получить необходимую информацию с помощью SMS-запросов. Для информирования населения также будут привлекаться волонтеры и местные активисты, будут использоваться информационные листовки, QR-коды и другие инструменты», – сказано в сообщении.

Третья составляющая – обучение персонала и волонтеров. Для этого будет проведена серия тренингов, семинаров и мероприятий, направленных на обмен опытом в реализации проекта.

Также уточняется, что активная стадия проекта начнется в следующем, 2020 году.

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