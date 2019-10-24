ДТП на Донетчине: Пострадал годовалый ребенок

В Мариуполе в результате ДТП пострадали 38-летняя женщина и годовалый ребенок. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Авария произошла 23 октября, около 3 часов дня на ул. Украинского Казачества.

«Автомобиль "Шевроле" под управлением гражданина 1979 года рождения наехал на электрический столб. Пострадали пассажиры транспортного средства. По предварительной информации водитель автомобиля не справился с управлением», – рассказали в полиции.

Устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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