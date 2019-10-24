У двух жителей Покровска изъяли наркотики

В Покровске (Донецкая обл.) полицейские изъяли наркотики у двух прохожих. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что во время патрулирования на одной из улиц города правоохранители остановили подозрительного прохожего.

При поверхностном осмотре вещей, в сумке нашли полиэтиленовый пакет с веществом, внешне похожим на наркотическое. 32-летний житель Родинского пояснил, что недавно нашел в лесополосе куст дикорастущей конопли, сорвал его и дома изготовил наркотик для собственного употребления.

Еще один мужчина был остановлен на железнодорожном вокзале Покровска.

«Во время общения с правоохранителями, которые остановили его для проверки документов, 31-летний покровчанин признался, что имеет при себе каннабис. Мужчина добавил, что изготовил наркотик самостоятельно», – отметили в пресс-службе.

В обоих случаях наркотические вещества изъяты правоохранителями и отправлены на экспертизу.

Правоохранителями начаты уголовные производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

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