Покрышки и военные ящики: Как работают магазины на прифронтовой окраине Донецка (Фото)

Поселок Трудовские – расположенный в Петровском районе неподконтрольного украинской власти Донецка – самая окраина города, граничащая с линией фронта. Наиболее активные военные действия здесь шли в 2014-2016 годах, но обстрелы не прекращаются и по сегодняшний день. Тем не менее, здесь продолжают жить люди, работают магазины. Но ситуация в поселке существенно отличается от центра Донецка. Об этом рассказал местный житель Николай.

Трудовские – это преимущественно частный сектор, вдоль трассы много посадок, на обочине которых установлены предупреждающие о минах таблички.

«В эти посадки падало [снарядов, мин] очень много. Бывает, утром едешь, а вся эта дорога в ветках, отсеченных ночными обстрелами. И это заметно по дороге – все знают, как дорога выглядит после проезда [военной] техники. Но тем не менее, на самой окраине Донецка мы видим не ямы на дорогах, а латки», – рассказывает Николай.

Дома в поселке также сильно пострадали от военных действий. «Много уже восстановлено. Но на домах, заборах можно заметить сечения от осколков», – отмечает дончанин.

Один из знаменитых местных магазинов – «Дэн». «Он настрадался, натерпелся, но всю войну работал. Всегда и хлеб, и колбаса были. Экспедиторы, которые товар привозили, тоже под обстрелами настрадались», – говорит Николай.

Сотрудники магазина попытались максимально его обезопасить – окна все забиты плитами, заложены мешками с песком, вход защищают автомобильные покрышки.

Николай демонстрирует следующий магазин – «Для вас», около которого во время обстрела 20 августа 2014 года погибли мирные жители. Об этом свидетельствует памятная табличка на здании. «Здесь постоянные прилеты были. И на поле рядом прилетало, потом саперы его разминировали. Каждый год 20 августа хозяйка магазина Елена Петровна приглашает батюшку, здесь собираются родственники и знакомые погибших, проводят молебен», – добавил он.

«Для всех» также максимально укреплен. Но помимо заколоченных окон и покрышек здесь также использовали военные ящики. Плитка на площадке около магазина вся посечена осколками снарядов.

В этом районе до сих пор продолжаются обстрелы, но менее интенсивные, чем ранее. Поэтому здесь люди зачастую продолжают жить в бомбоубежищах. «Но это в основном те, у кого повреждены дома. Или родственники уехали, бабушка одна осталась, ей одной сложно. А таким образом люди объединяются, вместе жить легче. В основном, там живут пенсионеры», – поясняет Николай.

В довоенное время поселок был газифицирован. Но сейчас газа нет из-за постоянных обстрелов и повреждений газовой магистрали. На части поселка газовые трубы вообще срезали.

Несмотря на большие разрушения в районе автостанции «Трудовская», общественный транспорт продолжает ездить. Магазины в этом районе также максимально укреплены и защищены от обстрелов, но продолжают работать.

«Вообще, в поселке остались преимущественно пенсионеры. Молодежи здесь невозможно работу найти, и в город добираться трудно. Из центра после 19 часов уже сюда не доехать на общественном транспорте. Здесь даже работает своя служба такси», – заключил Николай.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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