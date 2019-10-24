Нардепы проинспектировали КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Сегодня, 24 октября, депутаты Верховной Рады Украины побывали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«В рамках рабочего визита на Донбасс представители Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий провели инспекцию условий прохождения дорожного коридора гражданами», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, депутаты ознакомились с особенностями прохождения гражданами пропускных операций в КПВВ «Станица Луганская», порядком проведения ремонтных работ по реконструкции разрушенного моста и модернизации территории КПВВ.

Также нардепы пообщались с гражданами и поинтересовались, с какими проблемами они сталкиваются при пересечении линии разграничения.

По информации пресс-службы Станично-Луганской РГА, в ходе встречи была осмотрена работа строителей у излома моста через реку Северский Донец, вблизи КПВВ «Станица Луганская», и ход ремонтных работ на мосту.

Кроме того, по информации пресс-служба Комитета, депутаты пообщались с населением, представителями международных гуманитарных миссий, неправительственных организаций.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. В Донецкой области делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка. Сегодня в Луганской области делегация побывала в Счастье.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: