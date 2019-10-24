Переехал беременную и скрылся: На Донетчине водителю объявили о подозрении

В Донецкой области 22 октября сообщили о подозрении жителю Мариуполя, который переехал беременную женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Следствием установлено, что 1 апреля 2019 года, около 23:00, 33-летний водитель автомобиля марки Ford Transit, возвращаясь из с. Мелекино, совершил при въезде в г. Мариуполь наезд на 29-летнюю беременную женщину, которая лежала на дороге. Испугавшись ответственности за содеянное, водитель, вместо того, чтобы вызвать "скорую" и помочь человеку выжить, уехал с места ДТП», – рассказали в прокуратуре.

От полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте, а личность беглеца правоохранители установили на следующий день.

«После проведения полного комплекса автотехнических экспертиз действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, в случае, когда водитель сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние) УК Украины», – отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Досудебное расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства трагического события, в том числе причины пребывания беременной женщины в темное время суток на проезжей части», – добавили в прокуратуре.

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