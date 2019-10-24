Двое ранены: На Луганщине НВФ обстреляли бригаду ремонтников

Сегодня, 24 октября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли ремонтную бригаду «Лугансквода» на неподконтрольной Луганщине. Два человека были ранены. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня, около 10:30, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица», – говорится в сообщении.

В ООС отметили, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима «Тишина» до 17:00.

Кроме того, в пресс-центре уточнили, что от места, где был зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тыс. м.

«Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей», – говорится в сообщении.

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