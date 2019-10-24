Вблизи КПВВ «Станица Луганская» строители устанавливают опоры моста (Фото)

Украинские строители устанавливают новые опоры на месте разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» заливали бетоном опоры №9. Также они разгружали первую машину с конструкциями восстанавливаемого моста.
Работники ГП «Станично-Луганский автодор» закончили уборку веток и мусора с левой обочины дороги.
Как сообщалось ранее, сегодня КПВВ «Станица Луганская» посетили депутаты Верховной Рады Украины.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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