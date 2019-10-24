Чиновников Луганской ОГА подозревают в завладении бюджетными средствами

Следственное управление полиции Луганской области расследует уголовное дело в отношении должностных лиц управления капительного строительства Луганской областной государственной администрации и ООО «ЛСТК-Строй» по подозрению в завладении бюджетными средствами при реконструкции жилого дома в Рубежном (Луганская обл.).

«В течение 2017-2019 годов должностные лица управления капительного строительства Луганской областной государственной администрации по предварительному сговору с должностными лицами ООО "ЛСТК-Строй", злоупотребляя служебным положением, завладели бюджетными средствами во время выполнения работ по договору строительного генподряда № 68 от 23.08.2017 по реконструкции зданий, расположенных по адресу: улица Чехова 9 и 9-б, город Рубежное, под жилой дом, путем завышения объемов и стоимости и выполненных работ, чем нанесли ущерб интересам государства», – говорится в решении Северодонецкого суда.

В соответствии с договором генподряда, строительные работы по реконструкции должны были быть закончены в срок до 30 августа 2019 года. Общая стоимость работ – 29 млн 350 тыс. грн. Досудебным следствием установлено, что Управление капительного строительства ЛОГА уже перечислило ООО «ЛСТК-Строй» 25 млн 086 тыс. грн за выполненные работы по генподряду.

Северодонецким судом удовлетворены ходатайства следственного управления ГУНП о доступе к документам в рамках расследования данному уголовному делу.

Должностные лица Управления капительного строительства ЛОГА и ООО «ЛСТК-Строй» подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Предусмотренное по статье наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: «Первая полоса»

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