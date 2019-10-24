Е-права и е-техпаспорт в Украине: Эксперт рассказал о возможных рисках

В Украине правительство утвердило пилотный проект, в ходе которого будут запущены онлайн-услуги. Одна из них позволяет не носить с собой водительские права и техпаспорт, а предъявлять их в смартфоне, с помощью специального приложения. Это хорошая европейская идея, которая требует определенных затрат и усилий. Такое мнение высказал Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко считает, передает «Слово і Діло».

«Во-первых, нужно предусмотреть расходы для всех полицейских на закупку планшетов и устройств, которые будут считывать информацию. Во-вторых, даже в селах уже есть антенна, которая предоставляет связь. Но отнюдь не везде, и очень часто связь исчезает именно в дороге. Что делать, если в этот момент останавливает сотрудник полиции, хочет проверить документы, а доступа к интернету нет. Куда ехать? В ближайший центр?» – сказал Назаренко.

Кроме того, отметил он, могут быть различные инциденты, например, авто может быть объявлено в розыск.

Назаренко напомнил, что в Украине по закону дают 24 часа на установление лица. Далее, если у полицейского возникают подозрения, он может перейти к административному задержанию.

«Например, если у полицейского будут сомнения относительно наличия документов на данный автомобиль, он может предложить пройти в ближайшее отделение полиции для установления личности. Понятно, что, когда станет выбор упустить потенциального преступника или создать неудобства водителю, полицейский, вероятно, выберет второе», – прокомментировал эксперт.

По его словам, инициатива может быть реализована, но пока во всех уголках Украины не будет обеспечен неограниченный доступ к интернету, внедрить электронный техпаспорт и права будет сложно.

К слову, кроме цифровизации, специалист положительно оценил другие нововведения для водителей, в частности в вопросах выдачи прав и аккредитации автошкол.

По его мнению, позитивный момент, что позволили подготовку экстерном. Поэтому больше не нужно посещать курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

«Бывает, что человек из-за занятости не может посещать автошколу, но ему вполне по силам самостоятельно изучить ПДД, освоить вождение. Раньше это, пожалуй, можно было назвать лоббированием интересов автошкол», – заметил он.

Также, по мнению эксперта, правильным является разрешение на фото- и видеофиксацию экзаменов. Это позволит убрать коррупционную составляющую. «Возможно, даже в случае таких резонансных ДТП, как в истории с Зайцевой, следует проводить расследование, поднять материалы экзамена и посмотреть, кто принимал экзамен. Ответственность должен нести и тот инспектор, которому сдавали экзамен, если он недобросовестно выполнял свои обязанности», – считает Олег Назаренко.

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