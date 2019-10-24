В районе Сватово полицейские провели комплексную отработку

Полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую отработку населенных пунктов Сватовского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции НУ НП в Луганской области.

Отработкиа была направлена на профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ, а также аварийности на дорогах. «Около 100 правоохранителей были задействованы в составе пеших и автомобильных патрульных нарядов. Полицейские проверяли транспортные средства, которые заезжали и выезжали из населенных пунктов, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором», – говорится в сообщении.

В результате отработки полицейские выявили гражданина, находившегося в розыске в Донецкой области за совершение уголовного преступления.

Кроме того, задокументированы факты незаконного оборота наркотиков.

По фактам выявленных административных правонарушений были составлены соответствующие материалы.

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