Смертельное ДТП: В Славянске автомобиль переехал мужчину

В Славянске (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во время которого погиб мужчина. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Так, авария произошла вчера, 23 октября, около 18:00 в Славянске. По предварительной информации, автомобиль переехал мужчину, лежавшего на дороге.
«38-летний водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части, предварительно – в лежачем положении. От полученных травм мужчина скончался», – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего, который оказался под колесами автомобиля. Погибшему на вид примерно 30-40 лет.
Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Продолжается досудебное расследование.
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