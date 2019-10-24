Нацбанк рассчитывает на соглашение с МВФ и очередной транш

Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, сегодня, 24 октября, сообщает «УНН».

«Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получение транша в этом году. Пока мы не обсуждали с МВФ объем программы, поэтому говорить о сумме, которая будет перечислена в этом году, мы не можем», – отметил Смолий.

При этом Нацбанк до сих пор не знает точной даты приезда миссии МВФ.

Ранее сообщалось, что министр финансов Украины Оксана Маркарова и исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам Валдис Домбровскис договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, который Украина может получить еще до конца года.

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