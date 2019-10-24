В Украине выплаты по больничным выросли почти на треть

В Украине размер помощи по временной нетрудоспособности вырос на 27,2%. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

«По оперативным итогам трех кварталов 2019 года среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности от ФССУ составил 274,75 грн, что на 27,2% больше, чем за тот же период прошлого года», – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего в январе-сентябре страхователи подали заявления-расчеты для оплаты 26,1 млн дней больничных на сумму 7,2 млрд грн.

Так, размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Среднедневная зарплата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) зарплаты, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, неотработанных по уважительным причинам.

Этот вид материального обеспечения выплачивается ФССУ, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления МСЭК инвалидности (первые 5 дней финансируются за счет средств работодателя).

В зависимости от страхового стажа размер помощи составляет:

50% средней зарплаты (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет; 60% средней зарплаты (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет; 70% средней зарплаты (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет; 100% средней зарплаты (дохода) – страховой стаж более 8 лет; 100% средней зарплаты (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством.

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