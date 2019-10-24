Правоохранители провели отработку Константиновки: В штабе ООС рассказали о результатах (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) правоохранители провели оперативно-профилактическую отработку. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Эти меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, наркотических веществ, а также недопущение возможных проявлений терроризма», – говорится в сообщении.

Так, для проведения спецмероприятий в пеших и автомобильных патрулях были задействованы более 170 сотрудников Национальной полиции Украины из состава ООС, аппарата ГУНП в Донецкой области и патрульной полиции.

Во время проведения профилактических мероприятий выявлено 2 факта нарушения законодательства связанного с незаконным хранением оружия и 5 фактов изъятия наркотических средств. По ним возбуждены уголовные производства. Полицейские изъяли нарезное ружье ТОЗ и патроны армейского образца.

Также задокументирован факт нарушения порядка осуществления операций с металлоломом. Раскрыто уголовное преступление по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины – правонарушитель задержан с поличным.

Кроме того, обнаружено лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Местный житель в 2014 году способствовал строительству блокпоста НВФ в Краматорске.

Задокументирована деятельность четырех заведений, в которых незаконно работают залы игровых автоматов.

Во время рейда по торговым объектам выявлено 10 фактов отсутствия лицензии на продажу ликероводочной продукции и табачных изделий. По этим фактам составлены соответствующие протоколы.

Задержаны три человека за нарушение миграционного законодательства. Указанные лица были доставлены в миграционную службу, составлены протоколы по ст. 203 и 205 КоАП Украины и подготовлены 3 представления о принудительном возвращении указанных граждан за пределы Украины.

Выявлено 44 административных правонарушения (в сфере дорожного движения – 33, в сфере разрешительной системы – 5 (изъято 4 единицы охотничьего оружия) и 6 в сфере общественного порядка).

«Также, во время проведения отработки, ориентирована общественность на своевременное информирование подразделений НПУ по предупреждению и недопущению в дальнейшем совершения уголовных или административных правонарушений», – резюмировали в штабе ООС.

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