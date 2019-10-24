Маршрут мира: Что увидели и узнали депутаты, побывав на мосту в Станице Луганской (Фото)

Депутаты из комитета по правам человека ВР прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» и выяснили ряд проблемных вопрос, с которыми сталкиваются на этом участке ежедневно. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

«Ежедневно этот пропускной пункт пересекают более 10 тыс. человек. Члены комитета по правам человека воочию видели, в каких ужасных условиях они это делают. Оказывается, что КПВВ "Станица Луганская" не имеет юридического статуса и не определен балансодержатель. Данный факт неопределенности влечет за собой ряд задач и проблем, как например, обеспечение бесперебойного электроснабжения, получение дотаций и финансирования для проведения ремонтных работ, оплата коммунальных услуг и тому подобное», – пишет Лубинец.

Он также отметил положительные изменения. «Недавно жители прифронтовых территорий весь путь преодолевали пешком, теперь половину – людей везут от остановки к остановке, здесь курсируют два бесплатных автобуса. Дополнительно два гольф-кара перевозят пожилых людей, людей с инвалидностью I группы, беременных женщин и женщин с детьми до трех лет. Дорогу от моста до пункта пропуска расширили, положили свежий асфальт», – рассказал депутат.

Члены делегации также осмотрели ход строительных работ по восстановлению взорванного незаконными вооруженными формированиями моста. «Мост через реку Северский Донец - единственное в Луганской области место пересечения линии разграничения. До конца ноября путепровод на оккупированную территорию должны построить. За последние несколько недель пограничниками наблюдается увеличение пассажиропотока в среднем на тысячу-полторы тысячи человек. Надеемся, что открытие КПВВ "Золотое" уменьшит нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской, что значительно бы снизило уровень социальной напряженности», – считает Дмитрий Лубинец.

Ранее сообщалось, что украинские строители устанавливают новые опоры на месте разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.)

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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