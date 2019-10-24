На Донетчине появятся еще два ландшафтных заказника

В Добропольском районе (Донецкая обл.) будут созданы два ландшафтных заказника местного значения – «Горицвет» и «Добропольский». Соответствующее согласие дали депутаты Добропольского районного совета, на очередной сессии, пленарное заседание которой состоялось в сентябре, сообщает пресс-служба райсовета.

Так, ландшафтным заказником местного значения «Горицвет» будет объявлена природная территория площадью 100 га, расположенная вблизи села Рубежное Анновского сельского совета. «Объект представляет собой степную балку с элементами древесно-кустарниковой растительности, что относится к бассейну рек Грузская – Казенный Торец – Северский Донец», – говорится в сообщении.

Заказник «Добропольский» расположен вблизи села Доброполье. Объект площадью 48,46 га представляет собой степную балку с элементами кустарниковой растительности, что относится к бассейну рек Водяная – Бык – Самара. «Территория представлена биотопами в балочном комплексе и характеризуется смытыми почвами, с непосредственным выходом пород на поверхность и имеет обильные вкрапления гальки и известняка», – уточняется в сообщении.

Как отмечается, указанные территории относятся к непригодным для ведения сельского хозяйства землям. Оба естественных участка входят в состав южно-украинского (степного) экокоридора уровня Национальной экологической сети Украины.

Территории изучались специалистами ОО «Экология промышленного региона».

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