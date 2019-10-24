Сайдик признался, что был под обстрелом на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик рассказал, что испытал на себе, что значит находиться под обстрелом на Донбассе, когда попал под него в 2015 году по дороге в Станицу Луганскую (Луганская обл.)

По его мнению, понять реальную ситуацию на востоке Украины можно, только побывав в этих районах. «Я приехал действительно летом 2015 года, и к концу этого года мы поехали на восток, в сторону Станицы Луганской, и там я попал под обстрел. Я, конечно, не как все другие сотрудники, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, потому что я, в основном, работаю в Киеве или Минске. Но узнавать настоящее положение вещей на востоке Украины, конечно, можно, только бывая там», – сказал Сайдик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам UKRLIFE.TV





Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!