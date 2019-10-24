В СБУ рассказали, сколько человек незаконно лишены свободы на Донбассе

На Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), сегодня, 24 октября, передает «Радио Свобода».

Так, по данным ведомства, работа по обмену удерживаемыми лицами продолжается. В СБУ отметили, что Киев принимает необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц. «Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», – заявили в СБУ в ответ на запрос издания.

При этом СБУ не ответила на вопрос, сформирован ли список лиц для обмена удерживаемыми лицами с НВФ «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Напомним, 17 октября СБУ сообщала о 240 незаконно лишенных свободы людях и о 257 – пропавших без вести.

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