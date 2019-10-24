САП имеет три экспертизы, подтверждающие законность «Роттердам+», – экс-глава НКРЭКУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) имеет минимум три экспертизы, подтверждающие правильность формулы «Роттердам+», но ее они не интересовали, поскольку не позволяли рассчитать мифические убытки и предъявить обвинение. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, ссылаясь на интервью адвоката Натальи Дригваль изданию «Главком».

Вовк также обратил внимание на методы, которыми сторона обвинения пыталась получить от экспертов необходимые следствию выводы – путем манипуляций с вопросами и подталкивая экспертов к «правильным» ответам.

По этому поводу он приводит ряд фактов, цитируя адвоката:

«орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков»;

«в настоящее время подтвержден факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы»;

«но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение».

Напомним, адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».

Ранее издание Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по «Роттердам+» Ольгой Яровой и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), из которых следует, что следствие не менее 5-ти раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенных ее применением убытках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!