Разведение сил и средств: Глава полиции на Луганщине рассказал, есть ли новые полномочия

В связи с подготовкой к разведению сил и средств у Станицы Луганской у полиции пока не появились дополнительные функции или полномочия. Об этом рассказал начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник в интервью «Голосу».

«Ничего нового в деятельности полиции не происходит. Она как работала, так и работает в рамках Конституции и законов Украины, которые касаются ее деятельности. Начиная с лета 2014 года, то есть с начала АТО, а теперь ООС, полиция Луганщины постоянно в полном объеме выполняет свои функциональные обязанности, а также часть тех обязанностей, которые возложены штабом АТО / ООС. То есть нельзя сказать, что у нас увеличился или уменьшился объем обязанностей», – сказал Сергей Колесник.

«Не идет речь и о дополнительных полномочиях. Полиции ставят те задачи, которые принимает командующий или штаб ООС. Чтобы вы понимали, на территории области действует семь блокпостов. Они находятся на территории проведения ООС, поэтому на них несут службу вместе и сотрудники добавленных батальонов из других областей, и работники полиции Луганской области. Мы вместе проводим мероприятия по выявлению оружия, наркотических веществ, а также лиц, находящихся в розыске и причастных к незаконным вооруженным формированиям», – отметил начальник ГУНП в Луганской области.

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