Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет энергореформу, – энергетическая ассоциация

Разработанный Комитетом Верховной Рады по энергетике и ЖКУ законопроект о внесении изменений в закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии. Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЕАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу, передают «Українські новини».

Первая энергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный энергетическим комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2233) и дать ему публичную оценку.

«Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранении ручного регулирования на нем... Законопроектом предлагается на ближайшие почти четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины "О рынке электрической энергии" и фактически означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств», – подчеркивается в обращении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЭКУ:

устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке – до 1 июля 2023 года;

устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен – до 1 июля 2023 года;

внедрение новых специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов для финансирования ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019-2020 гг.).

Авторы обращения отмечают, что действующие сейчас ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед», внутрисуточного рынка и на балансирующем рынке негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Но вместо движения к действительно рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, парламентский Комитет по энергетике предлагает их закрепить законодательно.

Первая энергоассоциация Украины также напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.

Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2294).

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