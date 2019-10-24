Наливайченко: Импорт электроэнергии из РФ – это торговля на крови

Восстановление импорта электроэнергии из России, инициированное председателем комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, аннулирует международные санкций против Кремля. Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко в ответе на вопрос информационного бюллетеня «ИСС Ukraine», передает Дело.

Депутат напомнил, что импорт электроэнергии из РФ, благодаря поправке председателя энергетического парламентского комитета Геруса был восстановлен с 1 октября, осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», связанной с бизнесменом Игорем Коломойским. С российской стороны продажу электроэнергии осуществляет монополист «Интер РАО», руководитель которого находится под санкциями США за аннексию Крыма.

«Продает Украине электричество российская компания "Интер РАО ЕЭС", председателем совета директоров которой является Игорь Сечин – гражданин России, который находится под санкциями США, инициированными Украины. Возникает закономерный вопрос – как такое возможно? Как можно торговать с теми, кого просишь международное сообщество наказать? Как по мне, это не что иное, как санкционированная нынешней властью торговля на крови», – заявил Наливайченко.

По мнению депутата, торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров и может привести к отмене ими санкций против России. «Убежден, такие решения делают Украину уязвимой, подрывают наш авторитет и вызывают недоверие со стороны как американских, так и европейских партнеров. Считаю, вскоре стоит ожидать ответной реакции американского правительства. Тем более, что в Государственный департамент США уже поступают жалобы от американских энергокомпаний: почему они лишены возможности работать с русскими, в то время как украинская сторона восстанавливает торговлю с ними», — подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два. Ранее медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявила, что импортируя электроэнергию из России, мы поддерживаем страну-агрессора и ставим под угрозу свою энергетическую безопасность.

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