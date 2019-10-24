Пенсии в Украине: В ПФУ разъяснили, как рассчитывают размер выплаты

В Украине для исчисления пенсии согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон № 1058) учитывают заработную плату (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

По ее словам, по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или если страховой стаж, начиная с 01.07.2000, составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов.

Если страховой стаж составляет меньший период, чем предусмотрено абзацем 1 ч. 1 ст. 40 Закона № 1058, учитывается заработная плата (доход) за фактический страховой стаж.

Также Светлана Шута рассказала, что размер пенсии по возрасту в соответствии с Законом № 1058 определяется согласно ст. 27. Им определена формула исчисления размера пенсии, где заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40, умножается на коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25.

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011, страховой стаж для мужчин 25 для женщин – 20 лет). С 01.07.2019 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1 564 грн, с 01.12.2019 года составит 1 638 грн.

С 01.07.2019 года, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии в Законом № 1058 при наличии страхового стажа у мужчин 35, а у женщин – 30 лет, не достигает 2 тыс. грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсионерам, которые после назначения пенсии работали, производится перерасчет пенсии (ч. 4 ст. 42 Закона № 1058).

Также перерасчет пенсии проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона № 1058).

Как сообщалось ранее, в ряде случаев пенсионер вправе рассчитывать на надбавки. Также в Украине предусмотрен порядок для перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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