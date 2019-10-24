«Полиция ДНР» у жителя Углегорска изъела 11 гранат с запалами

На временно неподконтрольной украинской власти територии Донецкой области «полиция ДНР» обнаружила и изъяли у жителя Углегорска боевые гранаты. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в «МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В Углегорске правоохранители выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Уточняется, что при осмотре домовладения у местного жителя были выявлены 11 гранат и запалы к ним. Также у фигуранта обнаружен пакет с содержимым, похожим на коноплю.

По «уголовному кодексу ДНР» задержанному грозит максимальное наказание – до четырех лет тюрьмы со штрафом до 80 тыс. рублей (31 тыс. 250 грн, по местному курсу на сегодня, 24 октября).

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