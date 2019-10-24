Открытие КПВВ в Счастье сейчас невозможно, – Комарницкий (Фото)

Депутаты из комитета по правам человека ВР рассмотрели возможность открытия дополнительного КПВВ в Счастье (Луганской обл.) во время визите на Луганщину. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил глава Луганской облгосадминистрации, отметив, что это на данный момент это невозможно, поскольку решение этого вопроса требует внесения изменений в Минские соглашения.

«Сегодня, совместно с народными депутатами Украины, членами Комитета по правам человека, посетили город Счастье и Станицу Луганскую. Члены комитета рассматривали возможность открытия дополнительного КПВВ в городе Счастье. Создание данного пункта пропуска в настоящее время невозможно, поскольку решение этого вопроса требует внесения изменений в Минских соглашений», – рассказал Комарницкий

Он также рассказал, что впоследствии показал народным депутатам Украины ход строительства моста у КПВВ «Станица Луганская». «Присутствующие имели возможность лично увидеть общие изменения, произошедшие за последние три месяца, и то, как существенно улучшились условия пересечения линии разграничения гражданами Украины!», – уточнил губернатор, добавив, что на встрече с руководством Станично-Луганской РГА обсудили проблемные вопросы района, требующих решения.

Напомним, что депутаты из комитета по правам человека ВР прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» и выяснили ряд проблемных вопрос, с которыми сталкиваются на этом участке ежедневно.

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