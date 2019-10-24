По графику: Комарницкий рассказал о восстановлении моста у Станицы Луганской

Восстановление разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) идет по графику, задержек нет. Об этом сегодня, 24 октября, во время визита представителей Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Сегодня на объекте продолжается заливка бетоном опоры № 9. Восстановление моста идет по графику, задержек нет. Ремонт должен завершиться своевременно», – заявил он.

Глава области отметил, что во время ремонта работу КПВВ не остановили. Люди пользуются временным обходным мостом.

«Мы ждем предложений по улучшению условий пересечения единственного на Луганщине пункта пропуска, которые возможно решить на уровне Верховной Рады и Кабинета министров Украины», – отметил председатель Комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.

Как сообщалось ранее, сегодня КПВВ «Станица Луганская» посетили депутаты ВРУ. Они прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ, и выяснили ряд проблемных вопросов, с которыми люди сталкиваются на этом участке ежедневно.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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