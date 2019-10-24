Прокурорские тайны: Суд отказывается заслушать экспертов в деле «Роттердам+» (Видео)

Сотрудник Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) признался в суде, что ведомство скрывает результаты экспертизы по делу «Роттердам +». С 2017 года правоохранители ищут доказательства, что на закупке угля кто-то мог нажиться. Следствие заказало множество экспертиз. Теперь часть результатов демонстрирует, а часть – старательно скрывает, передает телеканал «Украина».

Расследование длится уже 2,5 года. Следователи называют имена подозреваемых. Говорят об убытках, понесенных стране. Но доказательств не показывают.

«Какие-либо экспертные заключения, объяснения эксперта, о том, что формула "Роттердам +" является экономически необоснованной и некорректной, – отсутствуют в материалах дела. Но когда нельзя даже доказать этот факт, то как можно учитывать какие-то убытки?», – говорит адвокат Наталья Дригваль.

Более того, прокуроры заказали несколько экспертиз, но результаты показывают не все. «Существует еще три вывода Киевского института судебных экспертиз, которые прокурор по каким-то причинам не предоставил суду, чтобы суд мог непосредственно их исследовать», – продолжает Дригваль.

Истребовать документы, которые следствие не показывает, адвокаты просят судью.

Адвокат Ирина Одинец предполагает, что чрезмерная секретность с результатами экспертизы вполне может свидетельствовать, что формула «Роттердам +» была законной и выгодной для Украины. «Поскольку НАБУ и САП раздули огромный мыльный пузырь в СМИ по этому делу, это может грозить престижу и авторитету обеих этих инстанций – и НАБУ, и САП. Поэтому, мы считаем, они скрывают не только от нас, но и от суда такие документы», – отметила Одинец.

Является ли законной формула «Роттердам +», НАБУ спрашивало и у экспертов Института судебных экспертиз, европейской Ассоциации «Еврокоал», Торгово-промышленной палаты, Института экономики прогнозирования НАУ.

«В одном из этих выводов, которые были подготовлены специалистами, не было подтверждено факт нанесения вреда государству, и не была вывода о том, что введение формулы было сделано в пользу определенных финансово-промышленных групп», – подчеркивает специалист по государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Адвокаты предложили суду пригласить на обсуждение дела о «Роттердам +» энергетических экспертов. Но получили отказ. Мол, если суд первой инстанции не поинтересовался мнением специалистов, то в Апелляционном тоже не будут.

«Энергетика не могла бы обеспечить экономику и общественную жизнь в стране. Такая формула дала решение сбалансирования сферы энергетики и интересов потребителей», – констатировал Сергей Чех, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины (2003-2004, 2010-2014 гг.)

Бывший замминистра энергетики – один среди тех, кто готов объяснить профессионально и на цифрах, почему формула была спасительной для страны. Но пока вместо эксперта говорят прокуроры, перебирая доказательства.

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