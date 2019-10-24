Нашествие волков: В Приазовье хищники стали близко подходить к жилым домам (Видео)

В Приазовье волки стали близко подходить к жилым домам из-за похолодания. В частности, под Сартаной охотники убили волчицу, которую увидели неподалеку от человеческого жилья.

Как рассказал местный житель Анатолий Роза, о нашествии волков уже слышал. Говорит, что хищники бегут в города и села, как только похолодает. Мужчина вспоминает, что два года назад видел стаю на окраине села. «Лед был, речка стояла и они там на поле. Короче, стая. Собаки залезали в будки, выли ночами. Не приходили, но видно, что пробегали. Я вам скажу, неприятное ощущение», – сказал он.

Добавляет, что, если бы встретился с волком, то бежал бы со всех ног.

Хищники обычно бегут туда, где тихо. И за добычей. Именно в населенных пунктах они чаще всего нападают на скот, когда тот пасется. К человеку зверь не подойдет. «Если волк неадекватный, скажем, больной бешенством, то, естественно, нападет на человека. А когда животное больное, у него инстинкты пропадают. Нежелательно его провоцировать, то есть не создавать лишних движений, не бежать ни в коем случае, не махать руками», – объяснил директор охотничьего и рыболовного хозяйства «Приазовье» Николай Грек.

Также егеря уверяют, что вечером лучше не выходить на улицу. Потому что хищники направляются на охоту и могут быть голодными и агрессивными. А если вы все же увидели волка, то не смотрите ему в глаза, потому что тогда он нападет.

Поселковый голова Сартаны Александр Куркчи о проблеме знает. Обещал позаботиться о безопасности людей. «Мы выходили без оружия с охотничьими собаками, чтобы отогнать от поселка лис и волков. В этом году, я думаю, что такая проблема сохранится. Поэтому мы уже готовим обращение в адрес опять, для того, чтобы разрешили либо охоту, либо отстрел хищников», – сообщил он.

Если же хищное животное все-таки укусило, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Там придется пройти обследование и провести три недели в стационаре. «Для того, чтобы ему была назначена антирабическая терапия и противостолбнячная. От бешенства начинается терапия сразу. По поводу столбняка – желательно уточнить прививочный анамнез. В зависимости от результатов проводится уже соответствующее лечение», – рассказал хирург Артем Зотов.

Медики подчеркивают, что терапия против бешенства необходима даже если дикое животное вас просто поцарапало.

Источник: ТК «Донбасс»

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