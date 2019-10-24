От жилья до бытовых проблем: Переселенцы обратились с вопросами к профильному министру

В Херсоне во время рабочей поездки министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда встретилась с переселенцами из Донбасса, которые проживают в местном общежитии. У переселенцев была возможность задать вопросы и обратиться с просьбами.

Среди основных просьб – помочь в приобретении собственного жилья или в приватизации комнаты в общежитии, перевести переселенку из Донбасса по контракту на бюджетное место в херсонском вузе, оборудовать помещение для детских колясок на первом этаже и помочь решить ряд бытовых проблем.

Так, по словам переселенки из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Галины Жнивиной, у которой трое детей, сюда она приехала с чемоданом летних вещей на пару месяцев. В Херсоне живет шестой год. «Я как мама с ребенком – у нас здесь нет комнаты для детских колясок. Может, министр поможет нам. Тоже хочется какой-то стабильности. Я из Донецка, Петровский район, у нас там тоже возвращаться некуда. Может, помогли бы как-то. Хотелось бы, чтобы свое жилье, а не скитаться. Может, помогли бы в приватизации комнаты, потому что с детьми хочется свое жилье», – сказала она.

Переселенка из неподконтрольного Луганска Дарья Утешева в Херсоне проживает с 2015 года. Рассказывает, что для ее сестры не было бюджетного места, хотя девушка имеет на это право, и сейчас за обучение нужно заплатить 4,5 тыс. грн, а денег у семьи нет. «Моя младшая сестра – она ​​на данный момент поступила в наш Херсонский аграрный университет. И, к сожалению, для нее нет бюджетного места, хотя наш отец прошел АТО. А бюджетного места для нас нет. Почему? Говорят, что денег нет в бюджете», – поделилась она.

Переселенка из неподконтрольной Горловки Ольга Акилова в Херсон приехала 6 лет назад. Говорит, что возвращаться ей некуда. «Пришлось из-за войны оставить свои комнаты. И дети оставили, и мы оставили. Все там разбомблено», – сказала она.

Министр Коляда сообщила, что по результатам этой поездки соберут совещание в областной государственной администрации со всеми руководителями соответствующих направлений. Говорит, что там будут искать пути, как все эти проблемы решить как можно быстрее. «Мы не можем эффективно работать, не спросив у тех, для кого мы работаем, какие у них есть проблемы на месте. Я рассказала им о тех программах, которые мы внедряем на уровне министерства», – уточнила глава МинВВОТ.

Напомним, ранее Оксана Коляда сообщила, что МинВВОТ разработает совместную программу с местными властями Херсонской области по закупке жилья для переселенцев. А также, что МинВВОТ работает над законопроектом об интеграции ВПЛ в местные громады.

Источник: ТК «UA:Херсон»

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